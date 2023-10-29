Российские войска начали использовать против Украины новую версию российского дрона "Ланцет", который может автономно идентифицировать цели.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Россияне начали использовать новый беспилотник-камикадзе "Изделие-53", судя по имеющимся данным, с 21 октября. Этот беспилотник имеет систему автоматического наведения, которая может различать типы целей и повышать шансы успешного удара.

"Изделие-53" пока не используют широко, но военные сейчас испытывают беспилотники для массовых синхронизированных ударов. Оснащение БПЛА "Изделие-53" недостаточно для значительного повреждения важнейших военных целей.

Ранее ВСУ подтвердили, что россияне начали использовать новые дроны, которые звучат как газонокосилка. По назначению они близки к "Шахидам".

Также поступали сведения об обновленных "Ланцетах", которые увеличили дальность полета почти вдвое и могут атаковать цели в более глубоком тылу.

Война в Украине идет уже 613-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 октября 2023 года в обновляемом онлайне.