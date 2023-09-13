В РФ создали дешёвый аналог ударного дрона "Ланцет". Сейчас он находится на этапе лётных испытаний.

Об этом сообщает издание Defense Express.

По имеющейся информации, дрон-камикадзе "Скальпель" от российского конструкторского бюро "Восток" будет иметь отсек полезной нагрузки диаметром 125 мм и длиной 650 мм. Это позволит россиянам закладывать его различными боеприпасами общей массой до 5 кг.

Дрон имеет максимальную взлётную массу до 10,5 кг, крейсерскую скорость до 120 км/ч и дальность полёта до 40 км. Запускается беспилотник с помощью катапульты.

По сравнению с "Ланцетом" он имеет на 2 кг больше грузоподъёмности и максимальную скорость на 10 км/ч выше.

Что касается времени барражирования "Скальпеля", то его, как и стоимость дрона, не разглашают. Также на данный момент не известно, из каких материалов он сделан. Но эксперты отмечают, что многие компоненты беспилотника имеют иностранное происхождение.

"Очевидно, под "некоторыми импортными компонентами" подразумеваются почти все элементы конструкции, потому что на "Ланцете" используется дешёвый чешский электромотор для авиамоделизма. И потому вероятность того, что все основные системы дрона, будь то двигатель, электроника или оптика, имеют иностранное происхождение, максимальная", — пишет по этому поводу Defense Express.

Как мы сообщали, авиаконцерн "Антонов" запускает производство беспилотников в Украине.

Стало также известно, что РФ уничтожила сотни макетов-"обманок" украинского производства, потратив на них свои ракеты и дроны.