Россияне увеличили количество дронов во время атак на украинские порты.

Об этом заявила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По словам Гуменюк, это говорит о том, что РФ оставляет в приоритете удары по портовой инфраструктуре. Во время последней атаки ночью были повреждены стоянки грузового транспорта, что являются элементом логистической структуры Украины.

В частности, после обстрелов были повреждены хранилища с зерном, которое предполагалось вывезти в рамках зернового соглашения. Это свидетельство того, что РФ хочет вытеснить Украину из зернового рынка.

Пресс-секретарь отметила, что Кремль избрал террористическую тактику массированных дроновых атак, чтобы сбить с толку ПВО и держать в страхе население.

Как мы сообщали, ночью была новая атака "Шахедов" на дунайские порты Украины. Налёт длился четыре с половиной часа.

Война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб заявляет об успехе ВСУ южнее и юго-восточнее Работино. На Времьевском участке продолжаются бои на подступах к Новомайорскому и Новодонецкому. Также сообщается о контратаках противника у Старомайорского, которое в августе вернули ВСУ.

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