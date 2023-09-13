Профильный комитет парламента Болгарии рекомендовал правительству снять запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Об этом пишет Forbes.

Теперь решение за болгарским Кабмином.

В то же время в Национальной ассоциации производителей зерна уже раскритиковали позицию депутатов и заявили, что допуск зерна из Украины на болгарский рынок вызовет негативные экономические последствия.

Ранее сообщалось, что Премьер Матеуш Моравецкий выложил предвыборный ролик правящей партии "Право и справедливость", в котором заявил, что Варшава не позволит "затопить себя украинским зерном" независимо от решения Еврокомиссии и продлит запрет на импорт агропродукции после 15 сентября.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб заявляет об успехе ВСУ южнее и юго-восточнее Работино. На Времьевском участке продолжаются бои на подступах к Новомайорскому и Новодонецкому. Также сообщается о контратаках противника у Старомайорского, которое в августе вернули ВСУ.

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