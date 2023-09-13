Профильный комитет парламента Болгарии рекомендовал снять запрет на импорт украинского зерна
Профильный комитет парламента Болгарии рекомендовал правительству снять запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.
Об этом пишет Forbes.
Теперь решение за болгарским Кабмином.
В то же время в Национальной ассоциации производителей зерна уже раскритиковали позицию депутатов и заявили, что допуск зерна из Украины на болгарский рынок вызовет негативные экономические последствия.
Ранее сообщалось, что Премьер Матеуш Моравецкий выложил предвыборный ролик правящей партии "Право и справедливость", в котором заявил, что Варшава не позволит "затопить себя украинским зерном" независимо от решения Еврокомиссии и продлит запрет на импорт агропродукции после 15 сентября.
Война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб заявляет об успехе ВСУ южнее и юго-восточнее Работино. На Времьевском участке продолжаются бои на подступах к Новомайорскому и Новодонецкому. Также сообщается о контратаках противника у Старомайорского, которое в августе вернули ВСУ.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.