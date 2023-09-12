Власти Украины угрожают подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в случае продления запрета на импорт украинской агропродукции в Европе.

Об этом заявляет Денис Шмыгаль.

"В случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации ущерба за нарушение норм ГАТТ (Генерального соглашения по тарифам и торговле)", - написал премьер в соцсети Х.

Запрет на ввоз сельхозпродукции из Украины действует в Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, срок запрета истекает 15 сентября.

Между тем румынские фермеры угрожают заблокировать порты и таможню, если запрет на импорт украинского зерна не будет продлен. Об этом сообщают местные СМИ.

Как утверждают аграрии, поток дешевой украинской агропродукции вынудит их снижать цены еще сильнее.

"Компенсация от ЕС в размере €40 млн покрывает лишь 1-2% ущерба, нанесенного фермерам и румынскому государству. И даже эти крохи мы до сих пор не получили", - говорится в письме фермеров румынскому правительству.

Ранее Владимир Зеленский пригрозил арбитражем европейским странам, если те продлят ограничения на экспорт украинской агропродукции.

Также сообщалось, что в Польше уже используют тему импорта украинского зерна в предвыборной агитации.