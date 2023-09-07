Владимир Зеленский пригрозил арбитражем европейским странам, если те продлят ограничения на экспорт украинской агропродукции. Запрет на его ввоз действует в Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, его срок истекает 15 сентября.

О намерении обратиться в суд президент Украины сказал вчера, обращаясь по видеосвязи к участникам саммита Триморья в Румынии. Его слова приводит сайт Офиса президента.

По словам Зеленского, "политика в Европе противоречит сути и игнорирует общие обязательства и общие ценности", причем это происходит "в разгар жестокой агрессии против всего европейского". Поэтому Украина категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт ее зерна.

"Мы спокойно смотрим на то, как наше зерно становится источником неплохого заработка для разных стран Европы, которые перерабатывают нашу агропродукцию и зарабатывают на логистике. Фермеры из разных стран используют украинские корма для блага своих хозяйств. Компании разных стран зарабатывают на транзите. И это – благо для всей европейской экономики. Но конкретно для украинского сегмента европейской экономики речь идет не о заработке, а о выживании в условиях российского террора", - сказал президент.

Он фактически обвинил партнеров в том, что их ограничения на экспорт агропродукции делают "Украину мишенью в экономическом или политическом плане".

"Если нужно будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хоть и не хотим этого", - резюмировал он.

Как мы писали, еще весной Украина направляла ноты протеста Польше и ЕС по поводу запрета на импорт агропродукции.

Мы также анализировали, что означает блокада украинского агроэкспорта для движения Украины в ЕС.