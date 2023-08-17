Министр аграрной политики Николай Сольский в комментарии "Стране" сообщил, сколько зерна в месяц экспортирует Украина после прекращения зерновой сделки.

"В среднем Украина экспортировала 5-6 млн.тонн зерна в месяц. Сейчас приблизительно 3-3,5 млн тонн без зернового коридора. В июле по Дунаю 2 млн тонн. Любая атака на Дунае значит, что на каждой тонне мы теряем немаленькие деньги. Например, после первой атаки на Рени ровно на следующий день произошло сразу несколько вещей: цена зерна подскочила на 5 долларов, а цена фрахта на Дунай подорожала на 40 долларов.

То есть, разница для нас - минус 35 долларов. Кроме того, 255 тысяч тонн зерна было уничтожено россиянами за последнее время. В том числе, вчера в Рени было уничтожено 35 тысяч тонн агропродукции", — сообщил Николай Сольский.

Также он прокомментировал заявление министра транспорта Румынии о том, что в ближайшие месяцы есть намерение удвоить объем транзита украинского зерна через главный румынский черноморский порт Констанца до 4 миллионов тонн в месяц, в том числе через реку Дунай.

"Мы бы очень хотели дойти до 4 миллионов тонн в месяц. Большое спасибо румынскому правительству и всем, кто имеет к этому отношение, за те шаги, которые они делают в этом направлении", - заявил министр.

Напомним, что после выхода России из зерновой сделки в США не готовы поддержать движение судов в украинские порты, однако заявили о выделении Украине 250 миллионов на сельское хозяйство.

Война в Украине идет уже 540-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне вчера ночью нанесли новый удар по дунайскому порту Рени - было две волны атак "Шахидами". 13 дронов были сбиты, но неустановленное их число попало в складские помещения и зернохранилища. Взрывы в Рени были видны из Румынии.

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