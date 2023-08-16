США ведут переговоры с Турцией, Украиной и ее европейскими соседями о расширении альтернативных маршрутов для экспорта зерна.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно плану, к октябрю Украина увеличит экспорт через порты Дуная до четырех миллионов тонн зерна в месяц.

Большая часть зерна будет отправлена по Дунаю и через Черное море в близлежащие порты Румынии, а затем переправлена в другие пункты назначения.

США при этом "рассматривают все потенциальные варианты, включая военные решения", для защиты судов, направляющихся в украинские порты на Дунае и из них, сказал представитель Вашингтона.

Издание отмечает, что такой маршрут медленнее и дороже, но может стать альтернативой Черноморскому судоходному коридору, если РФ так и не вернется в сделку.

Ранее Украина призывала страны НАТО обеспечить поставки ее зерна с помощью военных конвоев. Но в США заявили, что они не стремятся к войне с Россией, а военных возможностей в Черном море у них нет.

Напомним, в ближайшие месяцы Румыния удвоит транзит украинского зерна в свой главный черноморский порт.

Тем временем президент Польши Анджей Дуда заявил, что будет отстаивать свои интересы в вопросе импорта зерна.

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

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