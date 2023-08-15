США не стремятся к войне с Россией и не располагают военными возможностями в Черном море.

Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх, отвечая на вопрос о возможности "военных решений" для экспорта украинского зерна.

"У нас нет каких-либо средств в Черном море. У меня нет сейчас каких-либо объявлений или решений, о которых можно сообщить. Это то, что мы продолжаем отслеживать. Мы ясно заявили, что не стремимся к войне с Россией. Есть боевые действия, в которых мы оказываем поддержку Украине. Но на данный момент мне нечего объявить касательно Черного моря или какого-либо обеспечения движения судов", - отметила Сингх.

Сегодня газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщила, что Соединенные Штаты изучают варианты с целью обеспечить экспорт сельхозпродукции с Украины через дунайские порты объемом около 4 млн тонн в месяц и не исключают "военные решения" для защиты судов, следующих в эти порты и из них.

Ранее Украина призывала страны НАТО обеспечить поставки ее зерна с помощью военных конвоев.

Между тем в Евросоюзе объявили о готовности экспортировать около четырех миллионов тонн украинского зерна в месяц. Но не уточнили, как и по каким маршрутам будет отправляться это зерно.

На фоне остановки зерновой сделки пять соседних с Украиной стран хотят продления запрета на импорт украинской агропродукции.