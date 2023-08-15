Украинские военные пожаловались Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку на российские БПЛА "Ланцет" и "Орлан".

Об этом глава Офиса президента сообщил в своем телеграм-канале.

"Ланцет" является одной из основных боевых единиц, которые враг использует именно на фронте против нашей бронетехники, систем ПВО, РЛС, и не только. Так же, как и другие продукты компании Zala Aero. "Орлан" – это разведчик, выявляющий позиции и корректирующий огонь", – объяснил Ермак.

Он добавил, что офис работает над усилением санкций, чтобы лишить эти беспилотники компонентов, получаемых из-за рубежа.

Недавно в Минобороны заявляли, что украинским войскам требуются средства борьбы с российскими дронами-камикадзе "Ланцет".

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.