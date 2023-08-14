Министерство обороны РФ подтвердило ночной ракетный удар по Одессе.

Об этом заявляется в сводке ведомства от 14 августа.

Министерство утверждает, что удар наносился "по местам производства и хранения безэкипажных катеров", которые использовались ВСУ для атак на Черном море. Заявляется, что "все цели поражены".

Напомним, в ВСУ сообщили, что сегодня ночью сбили все цели: восемь ракет типа "Калибров" и 15 беспилотников "Шахед".

Во время атаки был полностью уничтожен одесский гипермаркет Fozzy и повреждено более 200 зданий.

После атаки в Fozzy заявили о прекращении работы своего гипермаркета в Одессе.

Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

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