В Одессе в результате падения обломков и взрывных волн пострадали по меньшей мере 203 здания, в том числе учебные заведения и памятник архитектуры.

Об этом сообщает мэрия города в своем Telegram-канале.

По словам властей, обследование пострадавших квартир и ликвидация последствий продолжаются.

Напомним, сегодня ночью город атаковали 15 "Шахидов" и восемь ракет "Калибр", которые, как утверждается, все были сбиты.

Военные заявили, что были вынуждены сбивать российские ракеты и дроны над жилыми кварталами. Улицы засыпало осколками разбитых окон, местами повреждены крыши.

В результате падения обломков и пожара пострадали трое работников супермаркета.

Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.