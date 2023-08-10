Открытие пляжей в Одесской области неуместно.

Об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в комментарии "Суспільному".

По ее словам, в настоящее время в Черном море все еще сохраняется минная опасность. Кроме того, после выхода России из зернового соглашения россияне объявили о дополнительном заминировании акватории, объяснила Гуменюк.

"Проверить информацию о дополнительном заминировании мы не можем, но можем констатировать, что более 30 мин с начала этого года уже вынесло на побережье в нашей зоне ответственности, а это Николаевщина, Одесщина и Херсонщина", - сообщила Гуменюк.

Также она добавила, что, хотя российские корабли находятся далеко, россияне все еще могут попытаться высадить десант.

"Позиция военного командования состоит в том, что побережье Черного моря — это все-таки линия охраны и обороны, а также линия чрезвычайной опасности. Мы понимаем, что российские корабли находятся достаточно далеко от берегов, контролируемых Украиной сегодня, но исключать вероятность высадки вражеского десанта не может никто", - сказала Гуменюк.

Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер предложил открыть пляжи в регионе с завтрашнего дня. Сообщается, что до 17:00 10 августа Одесская, Измаильская и Белгород-Днестровская районные администрации должны сделать всё для открытия пляжей – обеспечить сети против мин, буи, спасательные посты и укрытия.

Недавно мы писали, что в Одессе во время ночного шторма погибли двое человек.

Как сообщала "Страна", ранее одессит показал, как выглядит дно на одном из пляжей после каховской катастрофы, где погибло более половины мидий. На дне много мусора. По словам автора видео, при спокойной погоде вода остаётся чистой, но при волнах весь этот мусор поднимается со дна.