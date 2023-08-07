В Одессе хотят официально открыть доступ к морю.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

По его словам, до 17:00 10 августа Одесская, Измаильская и Белгород-Днестровская районные администрации должны сделать всё для открытия пляжей – обеспечить сети против мин, буи, спасательные посты и укрытия.

Кипер добавил, что состояние воды в Черном море стабилизировалось после подрыва Каховской ГЭС и соответствует санитарным нормам.

Напомним, недавно в Одесской области две мины вынесло на побережье. Одна из них взорвалась, повредив дом.

Ранее мы писали, что недавно в Одессе во время ночного шторма погибли двое человек.

Как сообщала "Страна", ранее одессит показал, как выглядит дно на одном из пляжей после каховской катастрофы, где погибло более половины мидий.

Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне активизировались на Сватовско-Купянском направлении, где они уже несколько недель ведут наступление. При этом РФ пытается продвинуться к Купянску. Что касается Бахмута, то, по данным Wall Street Journal, украинское продвижение под Бахмутом замедлилось "из-за жесткой российской обороны и контратак".

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