В Одесской области две мины вынесло на побережье, где они взорвались.

Об этом сообщает ОК "Юг".

Местные паблики уточняют, что одну мину прибило в селе Вапнярка. Взрывом повредило жилой дом. На видео еще одна мина качается на волнах на берегу.

Тем временем стало известно, что в результате российского обстрела порта Рени под Одессой было повреждено румынское судно. The New York Times пишет, что удар по порту Рени на Дунае впервые наносился прямо у границ НАТО.

По данным британской разведки, РФ активировала удары по Одессе 5-тонными ракетами Х-22 для уничтожения авианосцев.

Война в Украине идет уже 518-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб сообщил об отступлении россиян с позиций у Андреевки - южнее Бахмута и Клещеевки. За Клещеевку тоже идут ожесточенные бои. Клещеевка открывает путь к наступлению на Бахмут с юга. Также оба населенных пункта стоят на пути к трассе, которая подходит к Бахмуту с юга и следует через Опытное.

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