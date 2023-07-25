В Приморском районе Одессы сегодня днем произошла погоня со стрельбой.

Об этом сообщает полиция.

На улице Базарной неизвестные открыли огонь по автомобилю БМВ (предварительно, из травматического оружия), а затем на двух автомобилях начали его преследовать, повредив несколько припаркованных машин.

Участники инцидента не задержаны.

На месте происшествия работают полицейские, в действие введена полицейская операция "Сирена", обстоятельства и участники происшествия устанавливаются.

В пабликах появилось видео с места случившегося.

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