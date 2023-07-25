В Киеве ночью 25 июля водитель сбил двух военнослужащих, которые дежурили на блокпосту. Один мужчина скончался.

Об этом сообщает городская прокуратура.

ДТП произошло 25 июля около 00:05 в Святошинском районе Киева.

По данным следствия, водитель автомобиля, двигаясь по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа, совершил наезд на военнослужащих Нацгвардии, которые несли службу на блокпосту.

В результате ДТП один военный от полученных травм скончался. Другой – госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель задержан.

Напомним, что аналогичное ДТП произошло в конце мая в Киеве, когда на блокпосту судья насмерть сбил нацгвардейца.

Позже в ГБР обнародовали результаты анализов на алкоголь сбившего нацгвардейца судьи Тандыра, который "пытался скрыть следы".

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