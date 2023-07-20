В Польском городе Легнице пьяный украинец, пытаясь уйти от полиции, насмерть сбил женщину.

Об этом сообщило издание Polsat News, видео трагедии опубликовали соцсети.

Как утверждает следствие, водитель, по вине которого произошло смертельное ДТП — человек с украинским паспортом. Об этом заявила пресс-секретарь районной прокуратуры города.

Иинформация о пьяном водителе на автомобиле Ford по улице Велогурская поступила в полицию в 7:30. Офицеры выследили машину, включили фары и сирены, чтобы остановить нарушителя для проверки. Но полицейская погоня закончилась трагически. Водитель Ford в попытке скрыться от преследования, резко набрал скорость и, не справившись с управлением после поворота, сбил 21-летнюю женщину, переходящую улицу частного сектора, после чего врезался в припаркованные автомобили.

На записи, опубликованной в социальных сетях, видно, как пострадавшая пролетела несколько метров и упала, зацепившись за забор соседнего дома. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти её не удалось.

Как выяснили правоохранители, на момент аварии у виновника ДТП имелось два действующих запрета на вождение. Тесты показали, что у 24-летнего водителя Ford в крови было более 2 промилле алкоголя. Это в 10 раз превышает допустимую норму в Украине.

Ранее мы публиковали видео как пьяный юноша устроил двойное ДТП на Крещатике, пытаясь сбежать от полицейских.

В сети также появились фото с места ночного ДТП, в котором пьяный судья насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца.