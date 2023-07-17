"Страна" узнала подробности смертельной аварии в Кировоградской области, которая произошла 16 июля. По последним данным, в ней погибли три человека.

"ДТП случилось в 14:00 на 47-м километре трассы Кропивницкий - Кривой Рог, неподалеку от села Куцовка. Водитель Александр Ведмедь, который управлял микроавтобусом Opel Vivaro, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим микроавтобусом Volkswagen Crafter под управлением Евгения Гакуна. Вследствие ДТП погибли трое пассажиров микроавтобуса Volkswagen Crafter: двое мужчин скончались на месте ДТП и одна женщина умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу. Травмы получили 16 человек, 11 из которых госпитализированы. Водитель микроавтобуса Opel Vivaro Александр Медведь, который стал виновником ДТП, задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы", - рассказал источник "Страны" в правоохранительных органах.

Ранее мы сообщали, что среди госпитализированных после аварии - трое детей, младшему из которых три года.

Также мы рассказывали, что в Харькове 20-летний мужчина зарезал всю свою семью, включая сестру-школьницу, а потом угнал авто и устроил смертельное ДТП, сбив на пешеходном переходе мужчину.