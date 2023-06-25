В Кировоградской области произошло ДТП с участием правоохранителя, в котором погибли три 17-летние девушки-выпускницы.

Об этом сообщает ГБР в своем Фейсбуке.

По предварительным данным следствия, за рулем автомобиля находился правоохранитель с признаками опьянения. Он отвозил подростков с празднования выпускного и в нарушение правил безопасности посадил в легковушку семерых выпускников.

На дороге правоохранитель потерял управление автомобилем, машина взлетела в кювет и опрокинулась. В результате ДТП три девушки погибли и еще четверо несовершеннолетних пассажиров доставлены в больницу с травмами.

Правоохранитель сейчас задержан. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения и управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины) . Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

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