В Одессе на улице Большой Арнаутской произошло ДТП с жертвами. Водителю стало плохо за рулем, он протаранил несколько автомобилей и умер.

Об этом пишут местные паблики.

Они утверждают, что водитель - заместитель прокурора Суворовского района Одессы Роман Бершавский. Однако официально эта информация не подтверждена.

Ранее мы писали о том, как на днях на трассе Киев-Одесса в районе села Чупыры в Киевской области произошло смертельное ДТП. Два человека погибли, еще 8 - получили различные травмы. Среди пострадавших есть дети.

Также мы сообщали, что в Обухове Киевской области мотоциклист на полной скорости влетел в людей на пешеходном переходе. 18-летний водитель мотоцикла "Yamaha" проигнорировал красный свет, врезался в легковушку, а затем в группу пешеходов.

Кроме того, в прошлом месяце на автодороге Киев - Чоп, 588 км, между населенными пунктами Надитичи и Розвадов (Львовская область), произошло смертельное ДТП. Погибли три человека, в том числе двое детей. По данным правоохранителей, произошло столкновение автомобиля Volkswagen Touran, которым управляла 42-летняя жительница Стрыйского района, с грузовиком Renault под управлением 45-летнего жителя Запорожья.