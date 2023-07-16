В Харькове задержали 20-летнего парня, который убил всю свою семью, а потом угнал автомобиль и устроил смертельное ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, сегодня, 16 июля, в полицию поступило обращение об угоне авто Daewoo Lanos. Позже стало известно, что на улице Гвардейцев Широнинцев этот транспорт совершил смертельное ДТП. Полиция задержала подозреваемого, которым оказался двадцатилетний местный житель.

В ходе расследования выяснилось, что 20-летний мужчина убил всю свою семью: мать, сестру и сожителя матери. При нем нашли окровавленный нож.

Обстоятельства и подробности расправы устанавливаются, ведется следствие.

Ранее мы рассказывали, что недавно в Одессе произошла жуткая история. Младший лейтенант Вооруженных сил Украины в запасе после пьяного скандала с женой зарезал ее и сына ножом. Мужчина сам вызвал полицию и заявил, что нашёл дома мёртвыми своих жену и сына.

А в прошлом году на вокзале в Киеве поймали юношу, который зарезал собственную мать. Он нанес женщине не менее пяти ударов ножом в спину. От полученных ранений потерпевшая скончалась.