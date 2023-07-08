В пятницу, 7 июля, в Тернопольской области кортеж польских дипломатов попал в ДТП, один человек госпитализирован, несколько получили травмы.

Об этом "Стране" стало известно из источников в правоохранительных органах.

"Происшествие случилось в 09:00 на дороге Ковель - Черновцы. За рулем дипломатического автомобиля находился ассистент военного атташе Вуйцика Мячеслава Наленч Матвеем. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем, в салоне которого находился водитель Олег Лищук.

Впоследствии Лищук был госпитализирован в тяжелом состоянии", - рассказывает источник.

Он добавил, что виновник ДТП отказался от прохождения теста на алкогольное или наркотическое освидетельствование, по данному факту сведения внесены ЕРДР.

Напомним, недавно тернопольский прокурор попал в ДТП с пострадавшими, находясь пьяным за рулем. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, что под Киевом полицейская сбила насмерть военного на блокпосту, двигаясь на скорости больше 100 км\час. Военный в этот момент перебегал дорогу.