Под Киевом снова сбили насмерть военного на блокпосту. На выезде из столицы под Броварами полицейская сбила насмерть военного из добровольческого формирования территориальной общины.

Об этом сообщает ГБР.

Заявлено, что она двигалась на высокой, но разрешенной скорости в 110 км/ч и была трезвая.

А военный в этот момент перебегал дорогу в неустановленном месте.

Напомним, в конце мая в Киеве судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту. Свидетели заявляют, что он был пьян.

Судья уже взят под стражу.

Ранее мы писали, что в Хмельницкой области автомобиль "Опель" сбил насмерть 45-летнего военного на пешеходном переходе. Еще один военный, ровесник погибшего, и 31-летняя полицейская в результате ДТП получили травмы.

А в Одесской области правоохранительница сбила насмерть пешехода, когда ехала по вызову. Женщина двигалась со скоростью почти 100 км/ч. Сотрудница полиции ехала по вызову с включенными маячками и звуковым сигналом, торопясь, не заметила женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.