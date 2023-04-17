В Одесской области будут судить правоохранительницу, которая насмерть сбила пешехода, когда ехала по вызову. Женщина двигалась со скоростью почти 100 км/ч.

Видео ДТП публикует Государственное бюро расследований.

По данным следствия, в июне 2022 года правоохранительница ехала по вызову с включенными маячками и звуковым сигналом, торопясь, не заметила женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе и на полном ходу ее сбила. Установлено, что она ехала со скоростью около 100 км в час.

Пострадавшая женщина получила многочисленные травмы, от которых скончалась в больнице.

Правоохранительнице грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что в ГБР раскрыли подробности смертельного ДТП с участием "слуги народа" Владимира Гевко. Сообщается, что "инцидент произошел за пределами нерегулируемого пешеходного перехода" и подтверждается, что потерпевший погиб на месте аварии.

Также мы сообщали, что издатель Светлана Павелецкая, которую связывали отношения с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, попала в аварию в Майами вместе со своим сыном.