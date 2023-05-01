В Хмельницкой области автомобиль "Опель" сбил насмерть 45-летнего военного на пешеходном переходе. Всего водитель сбил трех человек.

Об этом сообщает полиция региона.

Еще один военный, ровесник погибшего, и 31-летняя полицейская в результате ДТП получили травмы. Их госпитализировали для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 13:00 на улице Тернопольской.

Расследованием аварии занимаются следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта главного управления Нацполиции в Хмельницкой области. Совершивший наезд на людей водитель был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Чуть менее месяца назад мы сообщали, что прокуратура Киевской областной направила в суд обвинительный акт в отношении водителя, который в октябре прошлого года сбил насмерть ребенка, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

А осенью "Страна" рассказывала, что в Киевской области мужчина под наркотиками насмерть сбил двух младших школьников и пытался сбежать с места ДТП.