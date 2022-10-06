Жителю Киевской области сообщили о подозрении после кровавого ДТП. Он управлял авто в состоянии наркотического опьянения и совершил наезд на двоих детей, которые практически сразу скончались от травм.

Об этом пишет в Фейсбуке Киевская областная прокуратура.

По данным следствия, в Сквире Белоцерковского района вечером 3 октября подозреваемый, управляя автомобилем Volkswagen Golf в состоянии наркотического опьянения, совершил наезд на двоих детей. Девочка 7 лет от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП, а 8-летняя – в карете скорой медицинской помощи.

Мужчина пытался покинуть место аварии, однако его остановили свидетели. Он задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.

Ему сообщили о подозрении по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, повлекшее гибель двоих детей (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от семи до десяти лет.

Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.



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