Руководитель Бережанской окружной прокуратуры Тернопольской области Иван Кренцель в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП.

Об этом "Стране" стало известно из источников в правоохранительных органах.

"Позавчера около полуночи в посёлке Литятие Тернопольского района на автомобиле Toyota Corolla прокурор Кранцель столкнулся с автомобилем ВАЗ, который стоял на обочине. Во время столкновения в ВАЗе находился водитель и пассажир, которые получили травмы. У пассажира закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос. А у водителя, забой грудной клетки, оба госпитализированы", - рассказывает источник.

Он также добавил, что по предварительной информации, прокурор был пьян.

"От прохождения медицинского освидетельствования с помощью алкотестера "Драгер" отказался. У него произведен забор крови для проведения экспертизы. Начато досудебное расследование. Прокурору грозит до трех лет лишения свободы", - рассказал источник.

В конце мая появились фото с места ночного ДТП, в котором пьяный судья насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца.

Судья, сбивший нацгвардейца, признал причастность к пьяному ДТП, его увезли в СИЗО в наручниках.

В конце февраля 2023 года признанный виновным в попытке подкупить полицейского Трухин написал заявление о сложении мандата, после чего получил разрешение на выезд за границу как водитель гуманитарки.