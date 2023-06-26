В Черкасской области столкнулись микроавтобус Volkswagen и грузовик Renault, в результате чего 4 человека погибли и 6 получили травмы.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своём Teлеграм-канале.

"26 июня на трассе "Стрый-Изварино", вблизи села Бабанка, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Volkswagen и грузового автомобиля Renault. В результате столкновения 4 человека погибли, еще 6 получили травмы", - говориться в сообщении.

Спасательному отделению отряда спецназначения ГСЧС пришлось осуществлять выпиливание 4 погибших и одного пострадавшего из изуродованного после аварии микроавтобуса.

Ранее мы публиковали видео смертельного ДТП в Одессе, где погибшим может оказаться местный зампрокурора. Водитель протаранил несколько автомобилей. Местные паблики утверждают, что водитель - заместитель прокурора Суворовского района Одессы Роман Бершавский.

Также в Кировоградской области пьяный правоохранитель устроил ДТП, в котором погибли три выпускницы, когда потерял управление автомобилем, после чего машина влетела в кювет и опрокинулась.