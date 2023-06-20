Ярина Арьева, подозреваемая в совершении ДТП под наркотиками, складывает полномочия депутата Киевсовета.

Об этом сообщила ее коллега по партии (Евросолидарность-БПП) Ирина Геращенко и опубликовала фото заявления.

Накануне суд изменил Ярине Арьевой меру пресечения, заменив ночной домашний арест на круглосуточный с ношением электронного браслета. То есть посещать заседания Киевсовета она бы не смогла.

Напомним, что ранее мы писали о том, что резонансное ДТП с дочкой нардепа Владимира Арьева Яриной Арьевой, которая является депутатом Киевсовета от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", случилась еще 27 ноября прошлого года в районе станции метрополитена "Почайна"в Киеве. Однако подозрение ей вручили только недавно.

В том ДТП женщина-пешеход, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, по "зебре", попала под колеса "Volkswagena Polo" под управлением Ярины Арьевой и получила множественные переломы конечностей и травму челюсти. В результатах анализов, по утверждению следствия, было указано, что в организме найдены следы каннабиноидов.

Изначально Арьева утверждала, что наезд случился за пределами пешеходного перехода при неработающем из-за аварийных отключений электроэнергии уличном освещении, а женщина-пешеход была без светоотражающих элементов.