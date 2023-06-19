Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения депутату Киевсовета Ярине Арьевой, подозреваемой в совершении ДТП в состоянии наркотического опьянения. Ночной домашний арест заменен на круглосуточный с ношением электронного браслета.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в телеграм-канале.

"В понедельник, 19 июня, Киевский апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу столичной прокуратуры, изменил меру пресечения подозреваемой в совершении ДТП депутату Киевсовета. Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры, отменил решение суда первой инстанции и принял новое, применив к подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля. На подозреваемую также возложены обязанности: не отлучаться с места жительства без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места жительства, сдать на хранение паспорт для выезда за границу. Срок действия определения – до 22 июля 2023 года", - сказано в посте прокуратуры.





Напомним, дочка нардепа Владимира Арьева 27 ноября 2022 года устроила в Киеве ДТП, сбив женщину-пешехода.

Наезд произошел в районе станции метрополитена "Почайна" вечером. Однако подозрение Арьевой вручили только в мае. 23 мая Шевченковский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста в период с 20:00 до 06:00 сроком на 2 месяца.