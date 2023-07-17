Экс-депутата Киеврады Ярину Арьеву, которая является депутатом Киевсовета от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", будут судить за совершение ДТП в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает Офис генпрокурора на своем сайте.

В сообщении говорится, что обвинительный акт в отношении гражданки Украины, экс-депутата Киевского горсовета по факту совершения ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения направлен в суд.

Ранее мы писали, что речь идет о 23-летней Ярине Арьеве – дочери нардепа от "ЕС" Владимира Арьева. Она еще 27 ноября прошлого года в районе станции метрополитена "Почайна" в столице, в вечернее время суток, управляя автомобилем марки Volkswagen Polo сбила на переходе женщину-пешехода, причинив ей тяжелые телесные повреждения.

Однако подозрение ей вручили только на днях.

Подозрение вручено по ч.1 ст.286-1 УК Украины "Нарушение правил дорожного движения, повлекшие телесные повреждения средней тяжести, совершенные в состоянии наркотического опьянения". Санкция статьи - от 3 до 5 лет тюрьмы без возможности применения условного наказания. Точно такую же статью вменяют и актеру Остапу Ступке.

Напомним, что Арьева добровольно сдала анализы на наркотики, которые сразу же при ней опечатали, однако после результатов экспертизы заявила, что ее дискредитировали как молодого политика-оппозиционера.

Сам нардеп и отец подозреваемой Владимир Арьев также заявил, что подозрение - это месть представителей Офиса президента за его разоблачения и критику власти по делу о срыве операции по задержанию "вагнеровцев" и выступлений в защиту разведчика Червинского.