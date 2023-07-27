В Одессе вчера во время шторма в море погибли два человека. Еще одного подростка снесло волной, его пока не удалось найти, продолжаются поиски.

Об этом сообщает мэрия.

Паблики сообщают, что это произошло на Ланжероне. Там смыло волной 18-летнего парня, его тело нашли вечером. Второй погибший - 63-летний мужчина.

В сети появились видео, как подростки сначала веселятся и снимают видео на набережной во время шторма - одного из них накрывает волной.

Как писала "Страна", ранее одессит показал, как выглядит дно на одном из пляжей после каховской катастрофы, где погибло более половины мидий.

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в Одессу, несмотря на отмену там курортного сезона.

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