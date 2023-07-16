Житель Одессы показал, как выглядит дно на одном из пляжей после разрушения Каховской ГЭС.

Соответствующее видео публикуют Telegram-каналы.

На дне много мусора. Погибло до 60% растущих там мидий.

По словам автора видео, при спокойной погоде вода остаётся чистой, но при волнах весь этот мусор поднимается со дна.

Ранее мы писали, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил, что ущерб окружающей среде после подрыва россиянами Каховской ГЭС составляет более 55 млрд гривен.

Эксперты заявили, что подрыв Каховской ГЭС по всем признакам является экоцидом.

Также Министерство агрополитики сообщало, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни из-за уничтожения Каховской ГЭС.

А в Министерстве охраны здоровья проинформировали, что почти треть проб из поверхностных водоемов на юге Украины не соответствуют нормам. Наибольшие отклонения от безопасных показателей были выявлены в Одесской области.

В середине июня глава МОЗ Виктор Ляшко заявил, что загрязнение Днепра превысило норму в 28 тысяч раз, купание в Черном море запрещено.