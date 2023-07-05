Около 35% проб воды в поверхностных водоемах на юге страны не соответствуют гигиеническим нормам.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Специалисты центров контроля и профилактики, ежедневно проводящие мониторинг, выявили постоянное и значительное микробное загрязнение поверхностных водоемов, особенно касающееся Черного моря, рек Днепра, Ингула, Ингульца, Южного Буга и лиманов. Наибольшие отклонения от безопасных показателей были выявлены в Одесской области.

По состоянию на 4 июля, из 1604 проб, 540 превысили гигиенические требования. Эти проблемы касаются санитарно-химических, микробиологических и токсикологических характеристик воды. Среди опасных загрязнений замечены сальмонеллы, яйца и личинки гельминтов, кишечная палочка, ротавирус, а также холеровидный вибрион, который может вызвать пищевые токсикоинфекции.

В связи с этим, Минздрав рекомендует строго соблюдать запреты на купание в Херсонской, Николаевской и Одесской областях, где вода является опасной для здоровья из-за риска кишечных инфекций и ротавируса. Также под строгим запретом рыболовля в указанных областях и сбор мертвой рыбы, так как она может содержать возбудителей инфекционных заболеваний и опасные химические вещества.

Мониторинг качества воды проводится ежедневно в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях после произошедшего подрыва Каховской ГЭС. Так, загрязнение Днепра превысило норму в 28 тысяч раз, купание в Черном море запрещено.