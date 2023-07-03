В Украине с 1 июля должны были вырасти тарифы на воду. Соответствующее решение НКРЭ приняла накануне. Но уже 3 июля подорожание отменили. НКРЭ отыграла назад свое решение, заявив, что начинает консультации для выработки "справедливого социального решения".

Эпопея с водой длится еще с прошлого года. Отмашку подорожанию воды дали еще в декабре 2022 года. Но тогда непопулярное решение поставили на стоп. К этому вопросу регулятор возвращался нынешней весной, но его опять отложили.

В этот раз новыми тарифами на воду для людей (а они должны были вырасти в среднем на треть, в некоторых водоканалах еще больше) возмутились в Кабмине. О том, что это "неправильное решение", упомянул в своем обращении президент Зеленский. Поэтому ожидаемо, что его отменили.

Как долго еще будут продолжаться "тарифные качели" по воде, неясно. В водоканалах говорят, что работают из последних сил, многим уже попросту нечем платить за электроэнергию, цены на которую для юридических лиц тоже повышают.

Поэтому власти повысят тарифы на воду или будут искать миллиарды гривен в бюджете на компенсацию водоканалам.

Между тем украинцам пришли первые платежки за электроэнергию по повышенным тарифам. Она, напомним, подорожала для людей с 1,44-1,68 (в зависимости от объемов потребления) до 2,64 гривны за киловатт. Повышаются также разного рода местные тарифы: на вывоз мусора, уборку придомовой территории и пр. Поэтому даже без воды коммуналка растет.

Разбирались, что происходит с тарифами, насколько уже увеличились платежки и как они будут расти дальше.

Водные "горки"

История с тарифами на холодную воду для населения тянется еще с прошлого года. Тогда, в канун Нового года, регулятор согласовал решение о подорожании воды в два этапа.

Утверждая новые тарифы, НКРЭ ориентировалась на расчеты водоканалов. И этим фактом возмутился народный депутат и экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, отметив, что калькуляцию водоканалов надо бы перепроверить. В итоге подорожание воды отложили сначала до весны, а затем до лета.

29 июня регулятор снова вернулся к этому вопросу. И на заседании НКРЭ решение приняли. В среднем подорожание должно было составить 30% и проходить в два этапа: с 1 июля и с 1 сентября. Для жителей трех областей - Николаевской, Херсонской и Харьковской - тарифы оставили прежними, так как эти регионы являются прифронтовыми и существенно пострадали в ходе военных действий.

Но для некоторых водоканалов ценник повысили больше. Например, "Житомирводоканалу" его подняли сразу на 56% — с 37,5 до 58,5 гривен за куб. "Винницаоблводоканалу" тариф повысили почти на 60% - с 25,62 до 40,75 гривен за куб. При этом, как видно, в Виннице вода даже после подорожания будет значительно дешевле, чем в Житомире. Примерно на том же уровне, что и в Киеве, хотя "Киевводоканалу" тариф повысили на треть - с 30,38 до 40,46 гривен за куб.

Интересно, что у некоторых водоканалов даже со среднестатистическим подорожанием на 30% вода получается "золотой". Скажем, в Павлограде ценник вырос с 53,7 гривен до 70,6 гривен за куб.

В то же время в западных областях вода должна была подорожать меньше. В Луцке - на 18% (с 28, 41 до 32,24 гривен за куб). В Черновцах, Хмельницком, Львове рост цен должен был составить всего 12-15%. В Черновцах вода с 27,9 гривен могла подорожать до 31,7 гривен, в Хмельницком - с 27,4 до 32,84 гривен, во Львове - с 25,88 до 28,6 гривен.

То есть, как видно, ценники на воду, которые и до этого были разными от региона к региону, после пересмотра тарифов стали бы еще больше отличаться. Житель Львова заплатил бы за куб 28,6 гривен, а Павлограда — 70,6 гривен.

Интересно, что первоначальные тарифы, которые нужно было пересчитать еще зимой, изменили очень незначительно: например, немного "порезали" тариф в Виннице - местный водоканал просил установить ценник 47,75 гривен, а получил 40,75 гривен.

В НКРЭ привели несколько аргументов. Так, поясняя, почему будет дорожать вода на первом этапе, то есть с 1 июля, в Нацкомиссии отметили, что всему виной подорожание реагентов (многие их них импортные), увеличение затрат на электроэнергию (для юридических лиц идет подорожание самого электричества и его распределения), а также "изменение объемов реализации". Имеется в виду снижение потребления воды. У водоканалов стало меньше абонентов, активно расходующих воду, так как многие украинцы с начала войны выехали за границу. А чем меньше потребителей, тем в итоге дороже вода для тех, кто остался.

На втором этапе, то есть с 1 сентября, к факторам, влияющим на подорожание воды, добавился рост зарплат и обязательства водоканалов по кредитам (преимущественно довоенным).

Решение НКРЭ буквально сразу же после его принятия раскритиковали в Кабмине, заявив, что с ними оно не согласовано. Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что даст поручение Минэнерго повлиять на ситуацию. В Минэнерго уже отреагировали. Заместитель министра энергетики Фарид Сафаров отметил, что ведомство против повышения, так как оно идет в разрез с политикой правительства и является "безосновательным".

"Непонятно, какую политику и какие решения должен был согласовывать с правительством независимый, по крайней мере формально, регуляторный орган (НКРЭ - Ред.). Ничего подобного в странах ЕС нет", — прокомментировал аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

По законодательству, НКРЭ является полностью независимым регулятором энергетических и коммунального рынков. И не обязан согласовывать свои решения с Министерством энергетики или Кабмином.

Впрочем, как говорит наш источник на энергорынке, решение по воде не понравилось президенту Зеленскому. Тем более что только недавно было много дебатов о тарифах на электроэнергию.

"Появилось сообщение о Нацкомисси по энергетике и коммунальным услугам о повышении тарифов. Мягко говоря, позорное решение. Непрофессиональное, не согласованное с правительством. Мы не можем и не будем воспринимать спокойно такие решения", - сказал президент Владимир Зеленский.

Ожидаемо, что уже в понедельник НКРЭ включил заднюю и отменил свое скандальное решение. Но этой истории еще не конец. В Нацкомиссии заявили, что "начинают консультации по выработке справедливого социального решения". То есть изменения тарифов все же будут.

Кто заплатит за воду?

Что в итоге происходит, и сколько в реальности стоит куб холодной воды?

Многие эксперты продолжают утверждать, что водоканалы рисуют ценники с потолка.

"Любой монополист обоснует любой тариф - это аксиома. Водоканалы, все без исключения, муниципальные или областные, их собственники - города, и именно они несут ответственность за их техническое и финансовое состояние. Тарифы готовились и просчитывались на местах, поэтому делать вид, что их придумал какой-то "черт", наивно и смешно. Тарифы полгода "варились" в НКРЭ, поэтому рассказывать, что правительство чего-то не знало, наивно и смешно. Тарифы просчитаны по старой методике затрат (то есть посчитали все затраты и получили стоимость воды - Ред.), которая абсолютно не стимулирует монополиста к экономии и модернизации", - написал на своей странице в Фейсбуке Кучеренко.

Технический консультант по водоснабжению USAID Ukraine Сергей Карелин также утверждает, что "у 99% водоканалов есть резервы для уменьшения энергозатрат и других затрат". Но "им интереснее повысить тарифы, чем поработать над оптимизацией работы".

Он приводит пример из практики, когда, заменив участок трубопровода, водоканал смог снизить необходимое давление насосной станции, получив таким образом существенную экономию электроэнергии.

Но в самих водоканалах утверждают, что работать по старым тарифам дальше попросту не могут.

Президент Ассоциации "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий заявил на заседании НКРЭ, что многие водоканалы уже перестали платить за электроэнергию. Растут долги, и непонятны источники их покрытия.

Директор "Луцкводоканала" Виктор Гуменюк заявил, что проблемы у водоканалов очень серьезные.

"Мы вынуждены искать все возможные ресурсы и идти на задолженность перед контрагентами. Сложно проводить ремонты. Придется снижать потребление, чтобы вписаться в действующие тарифы, а это повлияет на качество воды, в первую очередь, ее очистку", — говорит Гуменюк.

Его коллега из Белой Церкви Татьяна Бойко утверждает, что они получали реагенты еще в апреле, после чего поставщик отказался снабжать предприятие в долг.

"Будут аварии, ремонтировать нет возможности", - говорит Бойко. Также она жалуется, что нет возможности повысить зарплаты, а набрать людей на нынешние очень сложно, то есть назревает еще и кадровый голод.

Глава Винницкого водоканала Андрей Грухаль добавил, что новые повышенные тарифы позволят хотя бы рассчитаться по уже имеющимся долгам и снять арест со счетов предприятия.

То есть, как видно, водоканалы пугают, что, если тарифы им не повысят, то ухудшится качество воды и вырастет количество аварий, начнутся массовые перебои с водоснабжением. Таким образом, вода не подорожает, но может исчезнуть из кранов.

Компромиссным решением могло бы стать дополнительное финансирование водоканалов из местных или государственного бюджетов. На такую модель намекают в НКРЭ, говоря о "социально справедливом решении". В Нацкомиссии заявили, что такое решение может находиться в плоскости "дополнительных финансовых ресурсов из государственного бюджета или других компенсаторных механизмов покрытия затрат водоканалов".

По этой же схеме, к слову, работают тепловики: тарифы на отопление людям не повышают, а разницу между действующим тарифом и себестоимостью производства и подачи тепла записывают на государство. Которое пока не спешит эти деньги платить. Набралось уже под 40 млрд долгов, и когда их выплатят теплокоммунэнерго - пока неясно.

Если к теплу добавится еще и вода, сумма, которую выставят бюджету, увеличится еще на несколько миллиардов. Но зато люди будут платить по старым тарифам. Пойдут ли власти на такой шаг или тарифы на воду все равно повысят, только немного позже, вопрос открытый.

От плюс 55 гривен в месяц во Львове до плюс 400 гривен в Житомире

Как должны были изменится платежки на воду, если бы повышенные тарифы все же запустили с июля? С 1 июля рост цен должен был составить порядка 15% (еще 15% - с 1 сентября).

Тарифы на воду существенно отличаются по регионам, поэтому очень разные и платежки.

Среднестатистическая семья из 4 человек расходует около 20 кубов холодной воды в месяц. По действующему тарифу, к примеру, в Киеве, за этот объем платили чуть больше 600 гривен в месяц. С 1 июля, если бы тариф повысили, было бы около 700 гривен, а с 1 сентября — 809,2 гривен.

В Житомире те же 20 кубов холодной воды уже сейчас обходятся в 750 гривен. После повышения тарифа с 1 июля было бы уже 960 гривен, а с 1 сентября — 1170 гривен. То есть, пришлось бы переплачивать больше 400 гривен в месяц.

Львовская семья сейчас платит за воду порядка 517 гривен в месяц. С 1 июля платежка составила бы около 545 гривен, а с 1 сентября - 572 гривны. То есть, плюс 55 гривен на семью в месяц.

В то же время в Павлограде уже сейчас 20 кубов воды обходятся в 1074 гривны. С 1 июля было бы 1243 гривны, а с 1 сентября — 1412 гривен. То есть, плюс 338 гривен в месяц на семью.

То есть, "тарифная дискриминация" по воде, когда в одних регионах платят существенно меньше, чем в других, никуда не исчезает, а становится еще более заметной.

Разные ценники на воду связаны с объективными причинами. Ведь себестоимость услуги зависит от конфигурации сети, "труднодоступности" самой воды, необходимости в ее очистке, количества абонентов. В небольших городах, где абонентов 20-30 тысяч, вода автоматически дороже, чем в мегаполисах, где потребителей - сотни тысяч.

Какими в итоге будут платежки - зависит от решения властей. Не исключено, что, если будут бюджетные компенсации, тарифы не изменятся или же вырастут, но станут одинаковыми по всем регионам (как, к примеру, на электроэнергию). Если же денег в бюджете не найдут (или против миллиардных компенсаций выступят международные партнеры), то, вполне возможно, что НКРЭ вытащит из под сукна уже утвержденные тарифы. По крайней мере, именно так регулятор поступил, утверждая новые ценники 29 июня - согласовали тарифы, поданные еще в декабре 2022 года с небольшими корректировками. В этом случае, получается, рост тарифов на воду просто в очередной раз откладывается.

Что с новыми платежками на электроэнергию

Но если новые платежки по воде - только в перспективе, то повышенные счета за электроэнергию украинцы уже начали получать.

Напомним: с 1 июня тариф на электричество для людей повысили с 1,44 -1,68 (в зависимости от объемов потребления) до 2,64 гривен гривен за киловатт.

Это решение утвердил Кабинет министров, который в этот раз так возмутился новым ценникам на воду. Поясним: в отличие от тарифов на воду (их устанавливает своим лицензиатам НКРЭ), тариф на электроэнергию для населения - прерогатива именно правительства.

Тогда решение по электроэнергии также долго согласовывалось с Офисом президента. В итоге тариф немного срезали - изначально планировали установить ценник в 2,88 гривен, а приняли - 2,64 гривны.

В итоге самые экономные украинцы, те, кто потребляет до 250 киловатт, в этом месяце заплатят до 660 гривен, хотя до этого платили до 360 гривен (по тарифу 1,44 гривны за киловатт). То есть, плюс 300 гривен к платежке.

Семья из 3-4 человек, проживающая в стандартной двушке, оборудованной полным набором бытовой техники и электроники (кондиционер, посудомойка, стиральная машина, холодильник, телевизор, бойлер и др), потребляет 300-400 киловатт в месяц. По старым ценам (1,68 гривен за киловатт) это 504-672 гривен, по новым - 792-1056 гривен, что на 288-384 гривны больше.

Для квартир с электроплитами (а это большинство киевских многоэтажек) ситуация куда хуже. Объем потребления там до 500 киловатт, что по старому тарифу —840 гривен, а по новому — 1320 гривен, или плюс 480 гривен.

В частных домах 500 киловатт электроэнергии по счетчику считается небольшим потреблением, особенно, если есть насос на воду и электрополив. Многие сейчас тратят и по 600 киловатт, а это по новому ценнику 1584 гривен или почти на 580 гривен больше, чем было, к примеру, за мая, по старому тарифу.

Людей спасает то, что сейчас лето, и не нужно включать теплые полы и электрические котлы, "аппетиты" которых зашкаливают. К примеру, котел "съедает" до 5 тысяч киловатт в месяц, что раньше стоило 8400 (на отопление дома до 300 квадратов), а по новым тарифам будет обходится в 13200 гривен в месяц.

Как будут меняться другие тарифы

Еще в начале войны Рада специальным законом зафиксировала тарифы на газ, отопление и горячую воду для населения. До окончания военного положения и еще 6 месяцев после этого они меняться не будут.

Но есть еще ряд "местных" тарифов, таких, к примеру, как вывоз мусора или уборка придомовой территории. И они растут, несмотря на войну.

К примеру, вывоз мусора с начала этого года во многих городах подорожал на 10-15%. Сейчас намечается новое повышение - еще, как минимум, на 10%. Причина - подорожание топлива с 1 июля (на него вернули все довоенные налоги из-за чего бензин и дизель прибавят в цене до 8-10 гривен, газ - 2-3 гривны на литр).

"В услуге по вывозу мусора — 50-60% это стоимость топлива, поэтому рост тарифа вполне оправдан", — говорит эксперт коммунального рынка Олег Попенко.

Содержание придомовой территории, по сравнению с прошлым годом, также подорожало на 10%, до конца года ожидается еще плюс 10-12%. Поэтому, по словам Попенко, среднестатистическая платежка вырастет на 400-700 гривен в месяц, а, если речь идет о большой расхоже электроэнергии (скажем, в домах в электрокотлами, переплата будет исчисляться тысячами гривен).