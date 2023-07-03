НКРЭКУ отменила свое решение о повышении тарифов на воду на 32% с 1 июля.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НКРЭКУ начал консультации с правительством по дополнительному финансированию, чтобы покрыть расходы водоканалов.

В частности, глава НКРЭКУ Константин Ущаповский отметил:

"Верховный Главнокомандующий в период военного положения высказался против решения о пересмотре тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, что является самодостаточным основанием для отмены принятого Регулятором решения. Кроме этого, премьер-министр Украины отметил необходимость проведения консультаций по такому решению. В этой связи предлагаю отменить постановления от 29 июня 2023 года в соответствии с перечнем, обнародованным в проекте решения".

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что решение не было согласовано с Кабмином.

А президент Украины Владимир Зеленский назвал решение комиссии "позорным" и пообещал его отменить.

В Минэнерго также не поддержали повышение тарифов на воду для населения.

Война в Украине идет 495-й день. Мы следим за новостями 3 июля 2023 года в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.