Заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба рассказал о ситуации с водоснабжением в регионах, пострадавших после подрыва Каховской дамбы и обмеления Каховского водохранилища.

Соответствующая сводка опубликована в Telegram-канале заместителя Андрея Ермака.

На данный момент ситуация с водоснабжением в Днепропетровской и Херсонской областях следующая:

В Никополе система водоснабжения до сих пор работает лишь на 30%. В течение пяти дней планируется возобновить подачу воды для жителей города.

В городе Марганец пока монтируется водопровод.

В Кривом Роге вода подается по часам, осуществляется постоянный подвоз воды.

В Херсонской области напряженная ситуация с поставкой воды с Миловской и Нововоронцовской общинах, ежедневно раздается бутилированная вода.

В Бериславе в течение недели установят мобильный фильтр для очистки воды мощностью до 30 тысяч литров в сутки.

В микрорайоне Херсона Остров централизованное водоснабжение подключено для технических нужд, через пару дней в кранах уже будет питьевая вода.

Кулеба добавил, что, кроме ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС, продолжается восстановление водоснабжения и в Донецкой области. Там из-за постоянных обстрелов полноценно не работает система водоснабжения. Из-за разрушенной в мае дамбы Карловского водохранилища в городе Покровск вода подается почасово. Также организован постоянный подвоз воды людям.

Возобновление водоснабжения из Карловского водохранилища планируется к середине июля.

Напомним, вода из Каховского водохранилища больше не поступает в оросительные каналы, которые являются источниками питьевой воды для большей части юго-востока и юга Украины.

Также мы писали, что две трети Криворожской агломерации остались без воды из-за подрыва Каховской ГЭС.