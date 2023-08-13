В Минобороны РФ заявляют, что беспилотник пытался атаковать Белгородскую область
Министерство обороны РФ заявляет, что 13 августа ночью украинский беспилотник пытался атаковать российскую территорию, но якобы был сбит над Белгородской областью.
Сообщается, что инцидент произошел около 4 часов утра, когда БПЛА самолетного типа пытался осуществить атаку по объектам на территории РФ.
Утверждается, что дрон был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области, в результате атаки беспилотника нет разрушений и пострадавших.
Ранее Минобороны РФ утверждало, что при атаке дронов на Москву и Крым поражены 13 беспилотников. Сообщалось якобы были сбиты два БПЛА, летящих в направлении Москвы, также вблизи Севастополя были поражены два дрона, еще девять подавлены средствами РЭБ и упали в Черное море.
Напомним, в июле в Белгороде заявляли о массированной воздушной атаке, власти сообщали о взрывах и работе ПВО.
Война в Украине идет уже 536-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 августа 2023 года в онлайне.
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