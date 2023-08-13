Министерство обороны РФ заявляет, что 13 августа ночью украинский беспилотник пытался атаковать российскую территорию, но якобы был сбит над Белгородской областью.

Сообщается, что инцидент произошел около 4 часов утра, когда БПЛА самолетного типа пытался осуществить атаку по объектам на территории РФ.

Утверждается, что дрон был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области, в результате атаки беспилотника нет разрушений и пострадавших.

Ранее Минобороны РФ утверждало, что при атаке дронов на Москву и Крым поражены 13 беспилотников. Сообщалось якобы были сбиты два БПЛА, летящих в направлении Москвы, также вблизи Севастополя были поражены два дрона, еще девять подавлены средствами РЭБ и упали в Черное море.

Напомним, в июле в Белгороде заявляли о массированной воздушной атаке, власти сообщали о взрывах и работе ПВО.

Война в Украине идет уже 536-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 августа 2023 года в онлайне.

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