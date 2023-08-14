FOZZY заявляет о прекращении работы своего гипермаркета в Одессе.

Пресс-служба компании сообщает, что помещение одесского гипермаркета разрушено до основания ночной атакой РФ и восстановлению не подлежит.

По данным компании, среди пострадавших - трое работников супермаркета.

"Одесса сегодня – место нашей боли. Место сожженных целей наших 270 сотрудников, которые продолжали ходить на работу, чтобы кормить свои семьи и жить привычную жизнь даже в условиях войны.

Место, где когда-то был хороший обновленный FOZZY, дверь которого отныне закрыта", - говорится в сообщении.

В компании сообщили, что FOZZY в Одессе работать не будет.

Напомним, что после ночной атаки в Одессе повреждены более 200 зданий, в том числе памятник архитектуры.

14 августа ночью город атаковали 15 "Шахидов" и восемь ракет "Калибр", которые, как утверждается, все были сбиты.

Военные заявили, что были вынуждены сбивать российские ракеты и дроны над жилыми кварталами. Улицы засыпало осколками разбитых окон, местами повреждены крыши.

Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

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