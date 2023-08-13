Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 13 августа. В нем Зеленский взял ответственность за вчерашний обстрел в районе Крымского моста.

"Каждый уничтоженный оккупант, все единицы сожженной российской техники, огонь на месте их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только – все это свидетельство того, что мы никакого преступления России не оставим без ответа", - сказал президент.

Напомним, накануне в районе Крымского моста произошли взрывы. "Глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две ракеты. При этом, по его словам, сам Крымский мост не поврежден.

В Минобороны РФ заявили о перехвате в районе моста двух украинских ракет С-200.

Также очевидцы обнародовали видео с дымом около Крымского моста. А советник "главы Крыма" Крючков заявил, что дым на Крымском мосту - "дымовая завеса, поставленная экстренными службами".

Война в Украине идет уже 536-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 августа 2023 года в онлайне.

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