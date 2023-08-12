В сети публикуют фото с сильным дымом около Крымского моста, где сегодня произошло несколько взрывов.

Также очевидцы обнародовали видео с дымом около Крымского моста и реакцию людей на пляже.

Напомним, сегодня в районе Крымского моста произошли взрывы. По официальным данным, движение транспорта закрыто.

Тем временем "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщает, что в районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две ракеты. При этом, по его словам, сам Крымский мост не поврежден. А советник "главы Крыма" Крючков заявил, что дым на Крымском мосту — "дымовая завеса, поставленная экстренными службами".

Накануне Крымский мост дополнительно оградили противодиверсионными заграждениями. Они предназначены для защиты от надводных и подводных дронов. По версии РФ, такими дронами Украина атаковала мост в последний раз.

Война в Украине идет уже 535-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 августа 2023 года в онлайне.

Итоги минувшего дня в нашей публикации: "Удар "Кинжалами" по Прикарпатью, массовая замена военкомов, США затягивают передачу F-16".

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