В субботу, 12 августа, в районе Крымского моста произошли взрывы.

В сети очевидцы публикуют кадры с сильным дымом на Крымском мосту. По официальным данным, движение транспорта закрыто.

Также появились фото дыма после взрывов у Крымского моста.

Тем временем "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщает, что в районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две ракеты. При этом, по его словам, сам Крымский мост не поврежден.

А советник "главы Крыма" Крючков заявил, что дым на Крымском мосту — "дымовая завеса, поставленная экстренными службами".

Ранее Крымский мост дополнительно оградили противодиверсионными заграждениями. Они предназначены для защиты от надводных и подводных дронов. По версии РФ, такими дронами Украина атаковала мост в последний раз.

Накануне Путин намекнул на появление мощной защиты у Крымского моста.

Тем временем война в Украине идет уже 535-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 августа 2023 года в онлайне.

Итоги минувшего дня в нашей публикации: "Удар "Кинжалами" по Прикарпатью, массовая замена военкомов, США затягивают передачу F-16".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.