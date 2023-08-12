Этой ночью временно оккупированный Крым атаковали 20 беспилотников.

Взрывы были в селе Новоозерное, где расположена большая военная база России.

Россияне уверяют, что 14 из беспилотников уничтожили силы ПВО, 6 – системы РЭБ.

"Четырнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще шесть БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", – говорится в сводке Минобороны РФ.

О пострадавших или погибших в результате атаки БПЛА не сообщается.

Напомним, на днях в России заявляли об атаке 13 беспилотников на РФ и Крым. Вблизи Севастополя были поражены два дрона, еще девять подавлены средствами РЭБ и упали в Черное море. Утверждалось, что пострадавших и разрушений нет.

Также недавно сообщали о взрывах в Джанкойском районе. Незадолго до этого они сообщали о том, что был перекрыт Крымский мост. Назначенные РФ "власти" утверждали, что это флот проводит учения по радиационной, химической и биологической защите.

Кроме того, мы писали о том, что крымский мост оградили от надводных и подводных дронов специальными барьерами. По версии РФ, такими дронами Украина атаковала мост в последний раз. Сообщается, что РФ планирует в перспективе защитить мост такими конструкциями на всей его протяженности.