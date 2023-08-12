В Крыму 20 беспилотников атаковали село, где расположена большая военная база РФ
Этой ночью временно оккупированный Крым атаковали 20 беспилотников.
Взрывы были в селе Новоозерное, где расположена большая военная база России.
Россияне уверяют, что 14 из беспилотников уничтожили силы ПВО, 6 – системы РЭБ.
"Четырнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще шесть БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", – говорится в сводке Минобороны РФ.
О пострадавших или погибших в результате атаки БПЛА не сообщается.
Напомним, на днях в России заявляли об атаке 13 беспилотников на РФ и Крым. Вблизи Севастополя были поражены два дрона, еще девять подавлены средствами РЭБ и упали в Черное море. Утверждалось, что пострадавших и разрушений нет.
Также недавно сообщали о взрывах в Джанкойском районе. Незадолго до этого они сообщали о том, что был перекрыт Крымский мост. Назначенные РФ "власти" утверждали, что это флот проводит учения по радиационной, химической и биологической защите.
Кроме того, мы писали о том, что крымский мост оградили от надводных и подводных дронов специальными барьерами. По версии РФ, такими дронами Украина атаковала мост в последний раз. Сообщается, что РФ планирует в перспективе защитить мост такими конструкциями на всей его протяженности.