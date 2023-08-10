В Алуште девушек-аниматоров заставили извиняться на камеру за то, что они танцевали под песню Верки Сердючки.

На днях видео их танцев попало в российские паблики, которые начали требовать найти и наказать девушек.

А сегодня появилось видео, как их заставили на камеру извиняться и петь хвалебную песню о президенте РФ Владимире Путине.

Напомним, в мае этого года в Краснодаре проверяли все караоке-клубы за исполнение песни Верки Сердючки "Гуляночка" в одном кафе.

Также в России выясняли, кто поставил Верку Сердючку на празднике в детском саду.

А в Ялте женщина каялась на видео за дискотеку под песню Сердючки "Ще не вмерла Україна".

Ранее Сердючка на благотворительном концерте артистка спела со сцены новую кричалку: "Путин, чтоб ты сдох". Кроме этого Верка Сердючка на концерте в Кишиневе призналась, что могла заколоть Путина вилкой.

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