В оккупированном Крыму на улице Ялты провели уличный опрос прохожих, не боятся ли они контрнаступления ВСУ. Двое юношей сказали, что не боятся, потому что поддерживают Украину. Одного из них нашли и заставили извиняться на камеру.

Видео уличного опроса 2 мая опубликовал телеграм-канале "Крымский СМЕРШ".

"Вы не боитесь контрнаступления ВСУ?" - спросила девушка, проводившая опрос.

"Мы за Украину", - ответил один из юношей.

В комментариях подписчики резко раскритиковали молодых людей за эту позицию.

Через несколько часов на том же канале появилось новое видео, на котором произнесший фразу "Мы за Украину" юноша говорит, что "понял свою глупость, извиняется перед гражданами РФ, перед российской страной и перед президентом Российской Федерации".

В соцсетях утверждают, что публично извиниться молодого человека принудили правоохранители и что он 16-летний школьник.

Ранее мы сообщали, что осенью финалистка конкурса красоты "Королева красоты-Крым. Весна-2022" Ольга Валеева вместе с подругой исполнила украинскую песню "Червона калина", которую считают неофициальным гимном УПА.

В итоге женщины попали под суд. В отношении одной было назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток, второй присудили административный штраф в размере 40 тысяч рублей.