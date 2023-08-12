Минобороны России заявляет, что по Крымскому мосту сегодня ВСУ пытались нанести удар зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант.

МО РФ утверждает, что средствами ПВО она была обнаружена и перехвачена в воздухе.

"Разрушений и пострадавших нет", - заявляет министерство.

Напомним, сегодня в районе Крымского моста произошли взрывы. "Глава" Крыма Сергей Аксенов сообщает, что в районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две ракеты. При этом, по его словам, сам Крымский мост не поврежден.

А советник "главы Крыма" Крючков заявил, что дым на Крымском мосту — "дымовая завеса, поставленная экстренными службами".

В сети публикуют фото с сильным дымом около Крымского моста, где сегодня произошло несколько взрывов. Также очевидцы обнародовали видео с дымом около Крымского моста и реакцию людей на пляже.

Тем временем война в Украине идет уже 535-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 августа 2023 года в онлайне.

Итоги минувшего дня в нашей публикации: "Удар "Кинжалами" по Прикарпатью, массовая замена военкомов, США затягивают передачу F-16".

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