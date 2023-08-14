США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в письменном заявлении.

Как сказано в заявлении, украинским войскам будут переданы боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и оборудование для разминирования.

Вооружения и боеприпасы передаются из запасов Пентагона.

Неделю назад СМИ анонсировали, что США скоро предоставят Украине этот военный пакет на 200 миллионов. Агентство Reuters писало, что он будет включать противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin, средства для разминирования, боеприпасы для Patriot, управляемые ракеты GMLRS, иные боеприпасы, а также стрелковое оружие.

Между тем 10 августа Джо Байден направил Конгрессу запрос о новых ассигнованиях на поддержку Украины и другие цели. Байден попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы в размере около 40 миллиардов долларов, в том числе 24 миллиарда долларов на Украину и другие международные нужды.

Через несколько дней республиканцы потребовали от президента США отозвать запрос в Конгресс о дополнительном финансировании для Украины.