Украина работает над тем, чтобы Конгресс США продлил закон о ленд-лизе на весь 2024 год.

Об этом рассказала посол в США Оксана Маркарова в интервью "Суспильному".

Текущий закон завершает свое действие в конце сентября. При этом сейчас американская помощь выделяется по другим программам, по которым Джо Байден как раз просит увеличить суммы финансирования на 20 млрд долларов. Но если они не будут утверждены, то альтернативой может стать ленд-лиз.

"Мы очень надеемся, что нам удастся убедить Конгресс и Конгресс нас поддержит и примет их, но если нет, то мы не можем оказаться в ситуации, когда вообще не будет никакой возможности в Соединенных Штатах выделять нам оружие", - сказала дипломат.

Она пояснила, что Украина получает от США помощь по трем основным программам, а ленд-лиз является четвертым дополнительным инструментом.

"Мы не покупаем сами выделяемое США оружие, но бюджетные правила здесь четко работают, поэтому Пентагон для выделения нам оружия должен иметь на это полномочия. Если эти полномочия закончатся, тогда следующий вариант сегодня будет - подписывать договоры аренды или лизинга, применить акт о ленд-лиз и получать то же, что есть в программе PDA президентских выделений по этому акту. Именно поэтому продление действия ленд-лиза на следующий год очень важно", - отметила Маркарова.

Ранее Маркарова заявила, что Украина приветствует призывы республиканцев к тщательной проверке помощи, которую ей передают США.

Также посол Маркарова заявляла американским сенаторам, что ВСУ серьезно нуждаются в припасах и летальном оружии.