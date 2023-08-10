Президент США Джо Байден направил в Конгресс США запрос о выделении более 13 млрд долларов на экстренную помощь Украине.

Об этом пишет в четверг, 10 августа, Reuters.

"Президент Джо Байден попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы в размере около 40 миллиардов долларов, в том числе 24 миллиарда долларов на Украину и другие международные нужды, 4 миллиарда долларов на обеспечение безопасности границ и 12 миллиардов долларов на помощь при стихийных бедствиях", - говорится в публикации.

Запрос Байдена в Конгресс включает более 13 млрд долларов военной помощи и 7,3 млрд долларов для экономической и гуманитарной помощи Украины. Об этом сообщает CNN.

"Запрос… создает потенциальную битву с республиканцами в Конгрессе, некоторые из которых скептически относятся к предоставлению Украине дополнительных денег", – говорится в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Белый дом собирается запросить у Конгресса еще 13 миллиардов долларов на оборону, включая помощь Украине, но не называло дату обращения.

Сообщалось, что всего запрос будет составлять 25 миллиардов долларов, остаток суммы планируется потратить на помощь после стихийных бедствий.

По данным агентства, предложение Байдена может вызвать "конфронтацию с республиканцами, менее склонными оказывать дальнейшую финансовую поддержку войне в Украине".

Напомним, на днях сообщалось, что администрация Байдена уже работает над запросом на дополнительное финансирование для Украины, который, вероятно, будет готов для рассмотрения Конгрессом этой осенью.

А в Пентагоне заявляли, что администрация США располагает как минимум 6 млрд долларов на продолжение помощи Украине, обращаться к Конгрессу за дополнительным финансированием пока рано.